Ще шести активістам в окупованому Криму продовжили арешт до 14 січня

У тимчасово окупованому Росією Криму шести кримськотатарським активістам, в тому числі громадському журналісту, подовжили арешт до 14 січня 2021 року.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук "Кримської солідарності".

«У Верховному суді Республіки Крим відбулися судові засідання щодо подовження строків тримання під вартою громадському журналісту Ремзі Бекірову, активістам Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Джемілю Гафарову, Раїму Айвазову і правозахиснику Різі Ізетову. Суд залишив кримських татар у слідчому ізоляторі ще на місяць - до 14 січня 2021 року », - йдеться в повідомленні.

Захист назвала дане рішення безпідставним, оскільки сторона обвинувачення, аргументуючи клопотання про подовження арешту, передбачала, що підсудні можуть зникнути або вплинути на свідків.

За словами адвоката Едема Семедляєва, питання про те, на яких саме свідків могуть вплинути підсудні, прокурор залишив без відповіді, оскільки у даній кримінальній справі проходять в основному «приховані свідки», про які ані сторона захисту, ані самі підозрювані не знають.

У ході засідання захист подав клопотання про необхідність застосування щодо активістів четвертої Женевської конвенції та про порушення прав підсудних через тримання їх в «акваріумі».

Активіст Айвазов у ході засідання заявив відведення судді Віктору Зінькову і висловив свою думку про упередженість та необ'єктивність судді.

«У своєму виступі він (Айвазов) говорив про те, що є громадянином України, про те, що це політичне переслідування ... Висловився досить жорстко про судову систему, яка проводить над ними репресії, сказав, що суд абсолютно не самостійний і не є арбітром у цих справах », - повідомив Курбедінов і уточнив, що найближчим часом очікується етапування підзахисних у Ростов-на-Дону (РФ) розгляд цієї справи у військовому суді.

Судові засідання проходили в закритому режимі, попри клопотання захисників про допуск слухачів, представників ЗМІ та родичів.

Як повідомлялося, 25 кримськотатарських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов - обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір".

Більшість є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність". Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).