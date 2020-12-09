«Суд» окупантів продовжив арешт чотирьом кримськотатарським активістам

В окупованому Криму «суд» продовжив до січня 2021 року утримання у СІЗО чотирьом активістам, обвинуваченим по другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Верховний суд Республіки Крим продовжив термін утримання під вартою фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Яникову Асану, Сейтвелі Сейтабдієву й Акиму Бекірову до 14 січня, а Ескендеру Сулейманову - до 9 січня 2021 року», - йдеться в повідомленні.

За словами адвокатів, всі процеси стосовно їхніх підзахисних пройшли у закритому режимі. Родичів політв'язнів не допустили в зал засідання навіть на оголошення рішення.

Нині захист готується до розгляду «справи» по суті у Південному окружному військовому суді м. Ростова-на-Дону.

Адвокати також повідомляють, що у підзахисних є скарги щодо умов утримання. Зокрема, в камерах сімферопольського СІЗО-1 стало дуже холодно, при цьому забороняється використання електроприладів. Окрім того, немає чистої питної води - та, що надається, - іржава, не придатна для вживання.

Як повідомлялося, 25 кримськотатарських громадських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Риза Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадіров і Раїм Айвазов - звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність. Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації, до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (Приготування до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).

Фото: Кримської солідарності