Політв’язень «алуштинської справи» через хвору ногу не може виходити з камери СІЗО

Фігурант алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Месутов, який утримується на четвертому поверсі ростовського СІЗО, через хворобу ноги не може виходити на прогулянки і просить перевести його в камеру на першому поверсі.

Про це з посиланням на адвоката Сіяр Панича повідомляє в Фейсбук Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Через проблеми з ногою Руслан не може вийти на щоденну прогулянку, тому що перебуває на четвертому поверсі. Попросив заступника начальника СІЗО перевести його на перший поверх, щоб вихід на прогулянку не був тяжким », - розповів Панич після візиту до свого підзахисного.

За словами адвоката, Месутов повідомив, що насилу пересувається в СІЗО через біль у нозі, який не проходить навіть після лікування.

«У нього є проблеми зі здоров'ям, опухла нога. Він був оглянутий фельдшером СІЗО і хірургом, якого викликали двічі. Один раз огляд і приписи, другий раз - контроль. Два рази йому робили рентген, але причину, з якої опухла нога, йому так і не сказали. Перелом виключили », - розповів захисник.

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За його словами, Месутов отримував протизапальні уколи, антибіотики, брав болезаспокійливі засоби. На даний момент пухлина зійшла, але він як і раніше кульгає і насилу пересувається.

Як повідомлялося, в травні 2020 року ФСВП (Федеральна служба виконання покарання - ред.) конвоювала Месутова та інших фігурантів «алуштинської групи» в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

Його і ще трьох кримських татар - Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова і Ленура Халілова - затримали в Алушті 10 червня 2019 року. Так з'явилася алуштинська «справа Хізб ут-Тахрір».

Месутову було інкриміновано ч.1 ст.205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 до 20 років, а також ч.1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ( «Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.