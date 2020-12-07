Кримського татарина з інвалідністю та підозрою на коронавірус везуть до СІЗО у Ростов

Південний окружний військовий суд у м.Ростові-на-Дону на своєму попередньому слуханні доручив конвоювати до ростовського СІЗО №1 Зекір'ю Муратова, заарештованого за підозрою в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це з посиланням на адвокатів Лілю Гемеджі й Еміне Авамілєву у Фейсбуці інформує Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«Сторона захисту заявила клопотання про припинення кримінальної справи та про додаткове направлення прокурору з метою усунення недоліків, які містить обвинувальний висновок», - повідомила Гемеджі.

За її словами, захист посилається на те, що обвинуваченому інкримінують дві відмінні за змістом статті кримінального кодексу, проте фабула обвинувачення і докази по них абсолютно ідентичні.

«Також ми говорили про необхідність застосування норм міжнародного гуманітарного права. Суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду нашого клопотання. Але контраргументів на тему застосування норм міжнародного права ми не почули», - розповіла Гемеджі.

За її словами, «справа Зекір'ї Муратова» перебуває у провадженні Південного окружного військового суду, де на 10 грудня 2020 роки вже призначено перше судове засідання по суті.

Адвокат Еміне Авамілєва стурбована станом здоров'я Зекір'ї Муратова.

За її словами, підзахисний має низку хронічних захворювань опорно-рухового апарату та інвалідність 3-ї групи загального захворювання, неодноразово скаржився на кашель і болі в грудній клітині й нирках, проте аналізи на наявність або відсутність коронавірусної інфекції у нього не брали. Крім того, невідомо, чи був знятий карантин із камери Муратова в слідчому ізоляторі Сімферополя, де він утримувався від дня арешту.

Адвокат наполягає на необхідності медичного обстеження Муратова.

«У жовтні цього року його тільки один раз вивозили до Республіканської лікарні імені Семашка на огляд і консультацію до невропатолога. Потрапити на прийом до інших фахівців йому не дали можливості, так як у його камері був оголошений карантин. Скарги на загальний стан здоров'я залишилися такими як і раніше, а тепер ще додався кашель», - доповнила адвокат.

Як повідомлялося, 7 липня 2020 року в ході масових обшуків у Криму були затримані сім осіб. Шестеро з них - Ісмет Ібрагімов, Зекір'я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф'янов, Сейран Хайредінов - рішенням Київського районного «суду» міста Сімферополя були заарештовані та поміщені до СІЗО, а сьомий - Олександр Сизіков, що має інвалідність І групи по зору, відправлений під домашній арешт.

Всі затримані обвинувачуються в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".