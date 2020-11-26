Кримчанин Абдуллаєв сидить у ШІЗО з коронавірусом - мати політв'язня

Мати українського політв'язня у РФ Теймура Абдуллаєва, якого утримують у ВК-2 г.Салавата в Башкортостані, оприлюднила інформацію, що тест її сина на коронавірус виявився позитивним.

Про це Діляра Абдуллаєва розповіла Укрінформу.

«Сьогодні прийшла інформація від адвоката з Башкирії - підтвердився тест на коронавірус у мого сина Теймура. А він же перебуває в ШІЗО - і з такою хворобою. Це жахливо... Зараз про це дізнаються адвокати "Кримської солідарності" і будуть щось робити. Хочу також звернутися не тільки до українського омбудсмена Людмили Денісової, але й всіх небайдужих людей. Піднімайте питання на всіх рівнях! Не можна залишати все так, як є», - сказала мати політв'язня.

Вона нагадала, що 27 листопада закінчується черговий 10-денний строк утримання Теймура Абдуллаєва в ШІЗО і що знаходження там хворого з високою температурою і такою небезпечною хворобою є фактично катуванням. Діляра-ханум висловлює надію, що її сина після підтвердження тесту переведуть до медсанчастини, де він зможе отримати лікування, однак упевненості в цьому немає.

Як повідомляв Укрінформ, раніше мати кримського татарина Теймура Абдуллаєва, якого утримують у ВК-2 м Салават у Башкортостані, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зверталися до Президента України Володимира Зеленського із заявою, що життя кримчанина - в небезпеці.

18 листопада незаконно утримуваного у ФКУ ВК-2 УФСВП по Республіці Башкортостан кримського татарина Теймура Абдуллаєва в черговий раз безпідставно помістили до штрафного ізолятора, попри те, що у нього була висока температура. Політв'язню не надають необхідної медичної допомоги.

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, це «пряме порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод і статей 9, 10, 22 мінімальних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН". За її словами, такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до тортур і нелюдського поводження і становлять загрозу життю і здоров'ю Абдуллаєва.

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Раніше судимого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали у штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 року стало відомо, що його перевели в СУС (камеру з суворими умовами утримання). 18 серпня Абдуллаєва знову посадили в ШІЗО на десять діб.

В середині липня 2020 року Діляра Абдуллаєва підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина - необґрунтованим довгостроковим триманням у штрафному ізоляторі російської колонії.