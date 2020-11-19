Мати політв'язня Абдуллаєва звернулася до Зеленського з проханням врятувати її сина

Своє звернення Діляра Абдуллаєва розмістила в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"У колонії в Салаваті (Республіка Башкортостан), де у ВК-2 відбуває ув'язнення мій син Абдуллаєв Теймур Рза огли з Криму, епідемія коронавірусу. Мій син з симптомами вірусу видворений в штрафний ізолятор. По суті викинутий в ШІЗО помирати", - йдеться у зверненні матері політв'язня.

За її словами, Теймуру Абдулаєву потрібна термінова медична допомога, оскільки в умовах ШІЗО «вижити без допомоги неможливо».

Жінка звернулася до президента України з проханням втрутитися в ситуацію з жорстоким і нелюдським ставленням до її сина.

«Прошу вас, почуйте крик душі матері! Мій син помирає. Не дозвольте відбутися жахливому нелюдському ставленню! Не дайте цій жорстокості щодо людини статися, прошу Вашої допомоги», - написала жінка.

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Аналогічного листа Діляра Абдуллаєва адресувала президенту РФ Володимиру Путіну.

Як повідомлялося, 18 листопада незаконно утримуваного в ФКУ ВК-2 УФСВП по Республіці Башкортостан кримського татарина Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор, незважаючи на те, що у нього була висока температура. Політв'язню не надають необхідної медичної допомоги.

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, це «пряме порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і статей 9, 10, 22 мінімальних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".

За її словами, такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до тортур і нелюдського поводження і становлять загрозу життю і здоров'ю Абдуллаєва.

Раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 року стало відомо, що його перевели в СУТ (камеру з суворими умовами тримання). 18 серпня Абдуллаєва знову посадили в ШІЗО - на десять діб.

В середині липня 2020 року Діляра Абдуллаєва підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина - необґрунтованим довгостроковим поміщенням в штрафний ізолятор російської колонії.