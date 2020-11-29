«Сімферопольська справа»: захист Сулейманова не встиг ознайомитися з матеріалами справи

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Сулейманов через обмеження йому термін ознайомлення з матеріалами кримінальної «справи», з 57 томів встиг прочитати лише 37 томів.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Завершилася стадія ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендера Сулейманова. Кримський татарин за наданий термін встиг ознайомитися лише з 38-ма томами з 57-ми», - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначив адвокат Рустем Кяміл, про наявність 56-го і 57-го томів захист не був повідомлений, в зв'язку з чим зі змістом цих тооміввін ознайомитися не зміг.

«Ескендер ознайомився з 38-ма томами і теж не в повному обсязі. Ми відповідні зауваження внесли в протокол. Я з 57-ми томів був ознайомлений з 55. Слідчий мене навіть не повідомляв про те, що є ще два томи », - зазначив адвокат.

За його словами, на засіданні щодо обмеження терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи його і Ескендера Сулейманова, «суддя» в порушення кримінально-процесуального кодексу, заявила, що «адвокат сам повинен цікавитися цією справою» і просити слідчого ФСБ про те, щоб він його повідомляв про хід слідчих дій.

Стороною захисту були заявлені клопотання про виклик свідків і виклик ряду експертів в судове засідання, а також клопотання про проведення очних ставок з прихованими свідками по фактам їх свідчень.

Також адвокат долучив до клопотань тексти резолюцій ООН про ситуацію в Криму, пов'язаних з порушенням прав людини.

«У всіх цих резолюціях йдеться про гуманітарне право, яке на сьогоднішній день Російська Федерація порушує, незважаючи на те, що є підписантом цих міжнародних договорів. Дотримуватися цих договору - обов'язок держави », - заявив адвокат Кяміл.

Нагадаємо, 7 березня 2019 року російські силовики провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 25 осіб, в тому числі Ескендер Сулейманов. Його заарештували 10 червня 2019 року за звинуваченням в діяльності політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.