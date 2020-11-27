Суд у РФ виніс вирок українському політв’язню Марченку - 10 років

Українському політв'язню в Росії Олександру Марченку, звинувачуваному в переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві, в четвер на засіданні суду в Краснодарі винесли вирок – 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє Укрінформ, про це написала у Фейсбуці дружина політв’язня Катерина Марченко.

«Моєму чоловіку, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь Диво… Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі», - пише Катерина.

У пості вона звернулася з проханням про допомогу до Президента України Володимира Зеленського, а також поінформувала про вирок офіс українського омбудсмена Людмили Денисової, МЗС України, місії ОБСЄ й ООН та низку посольств закордонних держав в Україні: США, ФРН, Швейцарії, Польщі.

Фото: Катерина Марченко/ФБ

У коментарі до посту консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що наступного тижня буде бачити Олександра Марченка в СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.

Як повідомляв раніше Укрінформ, на початку листопада на останньому перед вироком засіданні суду в Краснодарі Марченко зробив заяву про неправомірні дії спецслужб РФ і ОРДЛО. Точніше про викрадення й катування «МДБ ДНР», протизаконні допити та погрози ФСБ РФ. Після цього суддя призначив додаткову «перевірку» та переніс судове засідання з оголошенням вироку на 26 листопада.

17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МДБ ДНР» Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, обвинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.

Як пояснюють близькі Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченко зателефонував знайомий, сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.