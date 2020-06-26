Політв'язень в РФ Марченко написав дружині, що «судові засідання схожі на цирк»

У листі до дружини український політв'язень в Росії Олександр Марченко повідомив про свій стан здоров'я і сказав, що «судові засідання схожі на цирк».

Про це кореспонденту Укрінформу розповів дружина політв'язня Катерина Марченко.

«Отримала лист від чоловіка. Пише, що судові засідання схожі на цирк, і що система «працює». Він хоче, щоб йому якомога швидше винесли вирок, щоб була можливість зв'язку », - переказує лист Катерина Марченко.

За її словами, Олександр повідомляє, що у нього погіршився зір, Марченко наразі залишився без таблеток, прокидається серед ночі від панічних атак і прискореного серцебиття. «Але незважаючи на своє не дуже хороше самопочуття, він займається спортом щодня, робить розтяжку», - уточнює Катерина Марченко.

Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МГБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МГБ ДНР», Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка порушено лише 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до слідчого ізолятору, звинувативши у придбанні і незаконному переміщенню з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК) і шпигунстві (ст. 276 КК РФ).

Як пояснюють близькі Марченка, в 2014 році він залишив свою машину на СТО у Донецьку. Через початок російської агресії і війни Марченко не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року йому подзвонив знайомий і сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втікла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. Близькі українського громадянина стверджують, що свідчення з нього вибивали тортурами.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.

Наразі Марченко чекає вироку в СІЗО-5 Краснодара. Суд проходить у закритому режимі.

У червні російський суд за надуманим причинам відмовив українському консулу у доступі до політв'язня в РФ Марченка.