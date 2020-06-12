Колишній політв'язень Балух заявляє про те, що його "пом'яли" поліцейські - журналістка

У Києві біля Шевченківського районного суду сталася сутичка за участю колишнього політв'язня Володимира Балуха з правоохоронцями.

Про це у Facebook повідомила журналістка Олександра Єфименко.

"З'ясувалося, що він (Балух - ред.) прийшов на судове засідання у справі Стерненка як слухач. Представив своє посвідчення помічника народного депутата, а коли намагався повернути його назад, на нього навалилися поліцейські і "не те щоб побили, але пом'яли", як каже Балух. Ні, ну воно зрозуміло, що після сидіння у сімферопольському СІЗО і довгого спілкування зі співробітниками російських спецслужб, побиття українськими поліцейськими для Володимира – то майже масаж", - написала Єфименко.

Як відомо, Володимир Балух - кримський фермер, який після окупації півострова вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка Роздольненського району прапор України, а згодом прикріпив табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні". ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року через те, що нібито в нього на горищі знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу.

7 вересня між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. На батьківщину повернулися 11 незаконно засуджених українців: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, а також 24 моряки, які були захоплені Росією в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.