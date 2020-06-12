Справа Стерненка: під Шевченківським райсудом сталася штовханина

Під Шевченківським районним судом міста Києва, що обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, сталася штовханина.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька сутичок між правоохоронцями і активістами відбулися під час судового засідання.

Люди намагалися прорватися у зал, але їх не пустили.

Штовханина під Шевченківським райсудом / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Згодом у суд пустили, зокрема, ексглаву МОЗ Уляну Супрун, яка повідомила журналістам, що має бажання взяти Стерненка на поруки.

Наразі акція під судом на підтримку Стерненка триває, зокрема, активісти палили фаєри.

Усередині будівлі суду і зовні знаходяться правоохоронці.

Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу Стерненку у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

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Загалом, у 2018-му на нього скоїли три замахи в Одесі.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.