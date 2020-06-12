У парламентській ТСК вважають безпідставною оголошену Стерненку підозру

Про це йдеться у відкритій заяві членів ТСК щодо винесення підозри Сергію Стерненку у вчиненні умисного вбивства, яку оприлюднив голова комісії Ігор Василів (фракція “Слуга народу”) на своїй сторінці у Facebook.

“Ми, як члени ТСК, також наголошуємо, що будь-яка вина за стандартом доведення, прийнятим у державах, де панує верховенство права, має доводитись поза розумним сумнівом. У разі наявності розумного сумніву щодо вини особи, така особа має бути звільнена. Посягання на конституційні права і свободи особи є неприпустимим. Вважаємо, що отримане Сергієм Стерненко повідомлення про підозру є безпідставним. Закликаємо Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора провести комплексний аналіз усіх наявних судово-медичних та інших експертиз у цій справі, уникати тверджень та дій, що порушують презумпцію невинуватості, а отже, і права людини, діяти справедливо та неупереджено в межах повноважень, передбачених законом, провести усі необхідні процесуальні дії та спрямувати всі зусилля на встановлення справедливості у цій справі,” – наголошується в заяві.

Члени ТСК акцентують на тому, що спроба притягнення до відповідальності Стерненка за сумнівного обґрунтування у поєднанні із відсутністю дій, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинів проти нього, може вказувати на упередженість та необ’єктивність слідства.

“Також ми звертаємо увагу на тиск у справі з боку окремих посадових осіб із керівництва Офісу генерального прокурора на старшого групи прокурорів, про що ним була подана відповідна заява. Прокурори є незалежними й у своїй діяльності підпорядковуються лише верховенству права. Будь-який політичний тиск на процесуальних керівників розслідування є неприйнятним і ставить під сумнів неупередженість розслідування у цій справі,” - підкреслюють члени комісії.

Водночас у заяві зауважується, що посадові особи СБУ, які здійснюють досудове розслідування у цій справі, оприлюднили презентацію, яка в тоні беззаперечної істини стверджує, що Стерненко є вбивцею.

“Дії посадовців СБУ є грубим порушенням статті 62 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і є прямим посяганням на презумпцію невинуватості. Оцінку подіям, які відбулись між Сергієм Стерненком та Іваном Кузнєцовим разом з Олександром Ісайкулом, має надавати виключно суд, але аж ніяк не слідчі СБУ”, - пояснюють у парламентській ТСК.

Зазначається, що аргументація слідства СБУ спирається на дані лише однієї з судово-медичних експертиз і не бере до уваги дані інших експертиз. За наявною у ТСК інформацією, отриманою від свідка у справі розслідування третього нападу на Стерненка на закритому засіданні ТСК, та експертиза, на яку посилається СБУ, не дає підстав робити висновки щодо послідовності та часу нанесення Івану Кузнєцову ран, а також щодо конкретного місця вчинення нападу на Сергія Стерненка і здатності Івана Кузнєцова подолати певну відстань із проникаючим ножовим пораненням.

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“Фактично повідомлення про підозру Сергію Стерненко спирається на результати експертиз, що містять взаємовиключні дані, і побудова підозри лише на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування справи та її замовний характер”, - наголошують члени комісії.

Окрім цього, Стерненко підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю у частині незаконного носіння холодної зброї. Проте, пояснюють у ТСК, вчинення такого правопорушення не може інкримінуватися Стерненку, адже вилучений у нього ніж, за висновками експертизи, не є холодною зброєю, і вільно продається у магазинах, оскільки є звичайним складаним ножем.

Водночас члени ТСК звернули увагу й на те, що СБУ та Офісом генпрокурора не здійснюються дії на встановлення та притягнення до відповідальності організаторів, виконавців, посередників та інших співучасників щодо всіх трьох нападів на Стерненка.

“За понад 2 роки розслідування до відповідальності фактично притягається тільки виконавець замаху, який мав місце 01.05.2018 р., і який був власноруч затриманий потерпілим”, - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, засідання суду з обрання активісту Сергієві Стерненку запобіжного заходу призначено на 14 годину п'ятниці, 12 червня.

Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Загалом у 2018-му на нього скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.