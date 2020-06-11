Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві

Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".

Про це він написав у Facebook.

"Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї", - написав Стерненко.

Він також підкреслив, що вбивства не скоював.

"Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам", - заявив активіст.

Щодо ножа, то, за його словами, декілька експертиз встановили, що він не є холодною зброєю.

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Як повідомляв Укрінформ, Стерненко 11 червня прибув у Головне слідче управління СБУ для вручення йому підозри.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.