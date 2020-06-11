Стерненко із запізненням прибув до СБУ

Активіст Сергій Стерненко прибув до Головного слідчого управління Служби безпеки України, де йому мають вручити підозру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Стерненко приїхав із запізненням через затори на дорогах.

Наразі близько сотні активістів і журналістів зібрались під Головним слідчим управлінням СБУ.

Поліція опитує всіх, хто під’їжджає до цього житлового кварталу. Журналістів пропускають після поверхового огляду речей.

Раніше Стерненко у Telegram повідомив, що 11 червня поліція вручила йому ухвалу про примусовий привід до Служби безпеки України. Він планував прибути на допит на 12 годину.

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Стерненко також зазначив, що сьогодні або завтра буде суд з обрання йому запобіжного заходу

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.