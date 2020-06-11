Стерненку повідомили про примусовий привід для вручення підозри у СБУ

Працівники поліції прийшли до активіста Сергія Стерненка, щоб повідомити про примусовий привід до Служби безпеки для вручення йому підозри.

Про це Стерненко повідомив у Telegram.

"Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист", - написав він.

За словами активіста, він піде до СБУ на 12 годину.

Укрінформ звернувся до поліції з проханням прояснити ситуацію.

Як повідомлялося, 7 червня Стерненко заявив, що його на 9 червня викликали на допит до Служби безпеки України для вручення підозри.

У призначений день Стерненко прийшов до СБУ, однак підозру йому так і не вручили.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.