Депутат "Слуги народу" вважає, що ув'язнення Стерненка призведе до суспільного конфлікту

Народний депутат України по 134-у виборчому округу від "Слуги народу" Олег Колєв вважає, що спроба ув'язнити Сергія Стерненка надасть йому статусу «в’язня совісті» і призведе до суспільного конфлікту.

Таке застереження Колєв оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Підозра і закриття пана Стерненка в СІЗО за матеріалами, які не матимуть легітимності в суспільстві, буде кроком в дуже небезпечний бік. Така спроба призведе до виникнення широковизнаного «в’язня совісті» і масштабного агресивного суспільного конфлікту, який ще більше поляризує суспільство і призведе до радикалізації активних громадян", - зазначив Колєв.

На його переконання, зараз суспільство потребує діаметрально іншого - пошуку консенсусу і консолідації навколо розбудови країни, завдань подолання епідемії і економічної кризи в умовах карантину, відсутнього потоку валюти від українців, які працюють за кордоном і глобального падіння попиту.

"Як у члена Комітету з питань правоохоронної діяльності, у мене багато питань до проведених експертиз у справі пана Стерненка, ходу розслідування взагалі та потенціальної появи нової справи на нього - замість розслідування тих, що вже йдуть. І це ще більше дискредитує весь процес", - наголосив депутат.

Як повідомлялося, в Одесі, Києві та інших містах України пройшли акції на підтримку екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, який у 2018 році смертельно поранив одного з учасників чергового нападу на нього.

"Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Херсон, Івано-Франківськ, Луцьк, Харків, Тернопіль сьогодні (6 травня - ред.) вийшли зі спільною вимогою "Руки геть від Сергія Стерненка", "Маю право на захист", - зазначила одна з учасниць акції Наталія Усатенко. Вона закликала розповідати і пояснювати іншим, "чому кейс Сергія - це про кожного з нас", "триматися купи і горнутися один до одного".

Крім того, ультрас "Чорноморця" оприлюднили заяву, в якій висловили солідарність зі Стерненком та переконання, що кожен громадянин має право на самозахист. В заяві, зокрема, наголошується, що якщо Стерненка спробують незаконно звинуватити в умисному вбивстві та ув’язнити, то вони не будуть стояти осторонь.

Сектор "8+8 Одеси" закликав жителів міста не бути байдужими та долучатися до боротьби українців за право на самозахист і закликали як фанатські рухи, так і всіх інших громадян приєднуватися.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка. А пізніше - державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

7 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю виданню "Українська правда", що Стерненку буде оголошено підозру в будь-якому разі. За її словами, кваліфікація буде або за 115-ю, або за 118-ю статтею Кримінального кодексу, "але і так, і так це підозра". 115 – це вбивство, 118 – це вбивство під час самозахисту. Визначать статтю слідчі і прокурори, а не генеральний прокурор, зазначила Венедіктова.