Підозра Стерненку буде в будь-якому разі - Венедіктова

Підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який у 2018 році смертельно поранив свого нападника, буде оголошена.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Дивіться, по Стерненку підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра...115-та – це вбивство, 118-та – це вбивство по самозахисту. Різниця – у кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор", - зазначила вона.

Венедіктова наголосила, що для неї ця справа є резонансною - "як справа стосовно активістів і ситуації із захисту активістів".

"А чи буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, по якій статті, і це не від мене ініціатива буде відходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", – заявила вона.

Кваліфікація справи, як зазначила очільниця Офісу генпрокурора, буде визначена, зокрема, на основі експертизи, "яка тільки-но надішла".

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка. А пізніше - також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях , ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Правозахисники наголосили, що Стерненко є юристом і громадським діячем, який протистоїть корумпованій місцевій владі у захопленні земель та незаконних забудовах в Одесі: "є серйозні підстави вважати, що одеська поліція причетна до саботажу розслідування нападів на активіста".

Правозахисники вважають, що після зміни генерального прокурора та призначення на цю посаду Ірини Венедіктової з’явилася небезпека, що Стерненка "замість потерпілого можуть зробити підозрюваним".