Вбивство Гандзюк: генпрокурор заявляє, що не відстороняла Трепака від справи

Генпрокурор Ірина Венедіктова не відстороняла свого заступника Віктора Трепака від розслідування справи убивства Катерини Гандзюк.

Про це вона повідомила у Facebook, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію про відсторонення свого заступника у цій справі.

"За Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та ж сама", - зазначила вона.

Венедіктова додала, що перерозподілила обов'язки між своїми заступниками. Тепер замість Трепака курувати департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку буде її заступник Олексій Симоненко.

Генпрокурор також спростувала інформацію про передачу справи Сергія Стерненка від СБУ на дорозслідування до МВС.

"Справа Стерненка. Була в підслідності Нацполіції. Передана до СБУ за неефективністю. Оскільки це питання було озвучено народним депутатом в залі засідань Верховної Ради України і на нараді з МВС і Нацполом ми говорили про ефективність діяльності, говорили про підстави і історію питання. Акцент був зроблений на роботі правоохоронців. Саме про це говорили і активісти", - написала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що заступник генпрокурора Віктор Трепак написав заяву на звільнення з Офісу генпрокурора. Причиною стало його усунення від керівництва департаментом, який здійснював нагляд за кримінальними провадженнями Служби безпеки. Нібито таким чином його було усунуто від справи убивства Катерини Гандзюк.

Трепак курував слідство у цій справі і домігся екстрадиції з Болгарії Олексія Левіна (Москаленка), який підозрюється у причетності до убивства Гандзюк

Трепак був призначений заступником генпрокурора у жовтні 2019 року.