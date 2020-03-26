Справа Гандзюк: Мангер відмовляється брати участь у слідчих діях після 3 квітня

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який підозрюється в причетності до нападу на Катерину Гандзюк, заявляє, що після 3 квітня не братиме участі в слідчих діях прокуратури.

Про це він написав у Facebook.

"Заслухав рішення Печерського районного суду Києва, який все ж таки подовжив терміни досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк... Офіційно заявляю: після 3 квітня, коли і мало скінчитися досудове розслідування, і справа за законом мала бути передана до суду, я не братиму участі в марних слідчих діях генеральної прокуратури. Досить цих ігор у правосуддя", - зазначив у дописі Мангер.

За словами Мангера, ані він, ані адвокати категорично не згодні з рішенням суду. Доказів його провини немає, тому їх не можуть надати. Мангер вважає, що чергове продовження слідства ні до чого не призведе, а "лише дозволить прокурорам і надалі чинити тиск на мене, свідків, моїх близьких".

Як раніше повідомляв Укрінформ, Печерський райсуд продовжив до 29 липня поточного року слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) і голови Херсонської облради Владислава Мангера, які підозрюються в причетності до нападу на Катерину Гандзюк.