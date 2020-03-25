Справа Гандзюк: суд розгляне продовження арешту Левіну

Суд найближчим часом розгляне клопотання про продовження строку тримання під вартою одному з підозрюваних у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк - Олексію Левіну, якого нещодавно екстрадували з Болгарії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Найближчим часом суд розгляне клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою одному із підозрюваних (якого нещодавно екстрадували з Республіки Болгарія) в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Печерський райсуд Києва 25 березня продовжив строк досудового розслідування у провадженні щодо нападу на Катерину Гандзюк до 29 липня.

"Вживаються заходи щодо якнайшвидшого скерування до суду обвинувального акта стосовно замовників та організаторів нападу на Катерину Гандзюк. Досудове розслідування за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України триває", - запевнили у Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, 17 березня Печерський райсуд арештував Левіна без права внесення застави до 2 квітня, коли у цій справі завершувалися терміни слідства.

У січні Левін був затриманий на території Болгарії. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк залишив Україну в серпні 2018 року, його оголосили у міжнародний розшук.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року 5 безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Замовники вбивства і посередники досі не засуджені і не покарані.