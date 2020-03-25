Вбивство Гандзюк: суд продовжив на чотири місяці слідство у "справі Левіна-Мангера"

Печерський райсуд продовжив до 29 липня поточного року слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) і голови Херсонської облради Владислава Мангера, які підозрюються у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Відповідне рішення оголосила 25 березня суддя Крістіна Константінова, повідомляє Укрінформ.

"Клопотання слідчого задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та Левіна до 12 місяців, до 29 липня 2020 року", - зачитала суддя.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 17 березня Печерський районний суд Києва арештував Левіна без права внесення застави до 2 квітня, коли у цій справі завершувалися терміни слідства.

16 березня Левін був екстрадований з Болгарії в Україну.

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У січні Левін був затриманий на території Болгарії завдяки спільній спецоперації працівників правоохоронних органів Болгарії, Служби безпеки України та Офісу генпрокурора. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк залишив Україну в серпні 2018 року, його оголосили у міжнародний розшук. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.