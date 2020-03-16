Справа Гандзюк: до України екстрадували підозрюваного Левіна

Сьогодні було завершено екстрадицію до України з Республіки Болгарія Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Щойно літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлено його та передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. "Як і обіцяли, ми впевнено рухаємось до того, аби поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання – принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто скоїв злочин, чекає справедливе покарання", – зазначив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Як повідомлялося, у січні підозрюваний Левін був затриманий на території Болгарії завдяки спільній спецоперації працівників правоохоронних органів Болгарії, Служби безпеки України та Офісу Генпрокурора. Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк покинув Україну в серпні 2018 року, його оголосили у міжнародний розшук. Як розповідали раніше у ЗМІ співробітники слідчого управління СБУ, Левін, на їх думку, - ключова фігура, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк тощо.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.