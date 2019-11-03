У СБУ вважають, що замовників вбивства Гандзюк могло бути кілька

У СБУ вважають, що замовників вбивства Гандзюк могло бути декілька.

Про це сказав начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що замовник був не один. Скоріше за все, були особи, які знали про цей злочин. Можливо, надавали кошти, тобто були пособниками. Якби замовник був один, ми б сказали: все, слідство завершено. Ми цього не говоримо, а продовжуємо працювати", - зазначив Тиводар.

Він пояснив, що нині розслідується п'ять кримінальних проваджень щодо осіб, які могли бути і були замовниками, організаторами чи пособниками злочину. За його словами, ці особи називались як родичами Катерини, так і громадськими активістами.

Список дуже широкий, і в цьому напрямку йде робота.

Зокрема, розслідуються три кримінальних провадження щодо обставин, які передували нападу на Гандзюк.

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Це злочини, в яких активістка звинувачувала на той час керівництво області: підпал лісу, розкрадання бюджетних коштів тощо. Все це могло стати мотивом нападу на неї. “Ми активно працюємо. Ми сподіваємось, що в найближчій перспективі вийдемо на підозрюваних у всіх п’яти провадженнях”, - сказав посадовець.

Шосте провадження стосується Левіна і Мангера. Воно призупинене у зв'язку зі встановленням місцезнаходження Левіна та виконанням міжнародного доручення в рамках розслідування щодо Мангера. Направлення міжнародного доручення стосується проведення слідчих дій на території іншої держави. Таке доручення було направлено в одну з країн, і це є підставною для призупинення провадження.

Відповідаючи на запитання, чому так довго все розслідується, Тиводар пояснив, що злочин складний, бо скоєний на замовлення. Такі злочини важко розкриваються. Крім того, розслідуються всі конфлікті ситуації. “Коли Катерина була ще жива, вона назвали всі конфліктні ситуації, де вона вважала, що могло бути замовлення. Цих ситуацій 17 . Невелику частину вже вдалось повністю спростувати, по решті робота триває”, - сказав перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

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Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації нападу на Гандзюк. Проти ночі на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

За даними слідства, підозрюваними співорганізаторами злочину є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником - Мангер.

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7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Також у травні тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що працівники херсонської Нацполіції могли допомогти підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Левіну втекти за кордон.