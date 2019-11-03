Фігуранта у справі Гандзюк Павловського судитимуть 5 листопада в Одесі

Чергове засідання суду щодо фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського відбудеться 5 листопада в Одесі.

Про це сказав на брифінгу в СБУ начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно Павловського, який обвинувачується у приховуванні цього злочину, досудове слідство у липні було завершено. Обвинувальний акт скерований до Приморського районного суду міста Одеси, де і розглядається. Наступне засідання відбудеться 5 листопада. Сподіваємось, що обвинувачений Павловський з'явиться до суду, щоб суд міг постановити законне рішення”, - сказав Тиводар.

Він нагадав, що вже вісім осіб по справі щодо вбивства Ганзюк притягнуті до кримінальної відповідальності. П'ять з них, так звана група Торбіна, - це безпосередні виконавці злочину. Вони вже відбувають покарання.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня 2019 року Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського - фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Павловському, який з 12 листопада 2018 року перебував під вартою, на початку квітня змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу), що карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Сергій Торбін та інші з його групи дали свідчення, що Ігор Павловський, на той час помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші на скоєння злочину.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації нападу на Гандзюк. Проти ночі на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

За даними слідства, підозрюваними співорганізаторами злочину є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником - Мангер.

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на нападу на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Також у травні тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що працівники херсонської Нацполіції могли допомогти підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Левіну втекти за кордон, і “це ми також розслідуємо».

Фото: Громадське