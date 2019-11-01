Гордєєв, Рищук та інші особи перевіряються на причетність до вбивства Гандзюк – СБУ
Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пану Мангеру оголошена відповідна підозра як організатору і замовнику цього страшного злочину. Що стосується названих вами осіб – слідство рухається в цьому напрямку, перевіряються на причетність до злочину не тільки Гордєєв (ексголова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, -ред.) і Рищук (екс-заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, - ред.), а й інші особи, які могли замовити і замовили цей страшний злочин", - сказав Тиводар.
Водночас, він зауважив, що наразі в слідства недостатньо доказів для того, щоб оголосити нові підозри в замовленні вбивства Гандзюк.
Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.
За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.
25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".
7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.
У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт щодо Павловського.