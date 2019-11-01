Гордєєв, Рищук та інші особи перевіряються на причетність до вбивства Гандзюк – СБУ

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук та інші особи перевіряються на причетність до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пану Мангеру оголошена відповідна підозра як організатору і замовнику цього страшного злочину. Що стосується названих вами осіб – слідство рухається в цьому напрямку, перевіряються на причетність до злочину не тільки Гордєєв (ексголова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, -ред.) і Рищук (екс-заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, - ред.), а й інші особи, які могли замовити і замовили цей страшний злочин", - сказав Тиводар.

Водночас, він зауважив, що наразі в слідства недостатньо доказів для того, щоб оголосити нові підозри в замовленні вбивства Гандзюк.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт щодо Павловського.