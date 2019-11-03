СБУ шукає фігуранта справи Гандзюк Левіна разом з Інтерполом

Слідством наразі не встановлено, що ключовому фігуранту справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексію Левіну допомогли втекти за кордон правоохоронці.

Про це сказав на брифінгу в СБУ начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поки що не встановлено, що Левіну допомогли втекти за кордон правоохоронці. Левін - це ключова фігура, який пов'язує групу виконавців Торбіна і замовників Мангер та інших. Він знав більше всіх, він організовував цей злочин. Він підбирав Торбіна, фінансував. Це ключова фігура у цьому кримінальному впровадженні, його пошуком ми активно займаємось разом з Інтерполом, іншими спецслужбами”, - заявив Тиводар.

Круглий стіл до річниці загибелі Катерини Гандзюк / Фото: Пресцентр СБ України

Своєю чергою перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков повідомив, що офіційно є лише відповідь від прикордонників про те, що 19 серпня 2018 року Левін перетнув кордон України на автомобілі у пункті пропуску “Рені”. І є відповідь від європейської країни про те, що в них є відомості про в’їзд Левіна у цю країну, але де він - поки що не встановлено, сказав Маяков.

Разом з тим Тиводар зауважив, що зараз у сучасному світі сховатись нелегко. “Ми розуміємо, що Левін є колишнім кримінальним авторитетом, можливо, у нього є підтримка і фінансування. Тому одним з кроків, який робиться щодо розшуку Левіна, - це перекрити йому канали фінансування, щоб йому було некомфортно проживати за кордоном, і тим більше в Україні”, - додав він.

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Тиводар висловив сподівання, що заходи, які зараз вживаються, допоможуть найближчим часом знайти оголошеного в розшук Левіна.

За його словами, “свідчень Левіна не вистачає”.

Він нагадав, що виконавці злочину надали свідчення, на яких ґрунтується підозра Левіну та голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Крім того, слідство у справі Гандзюк перевіряє на причетність до злочину ексглаву Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, депутата Херсонської облради Євгена Рищука, а також інших осіб, підкреслив Тиводар.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Ганзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства нападу на Гандзюк. Проти ночі на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

За даними слідства, підозрюваними співорганізаторами злочину є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником - Мангер.

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на нападу на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Також у травні тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що працівники херсонської Нацполіції могли допомогти підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Левіну втекти за кордон, і “це ми також розслідуємо».