СБУ розслідуватиме недбалість поліцейських на початку розслідування справи Гандзюк

СБУ розслідуватиме кримінальне провадження щодо службової недбалості поліцейських, які заарештували на початку розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк непричетну до злочину особу.

Про це сказав на брифінгу в СБУ начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“30 жовтня Генпрокуратурою нам передано кримінальне провадження щодо службової недбалості працівників поліції, які розслідували на початковому етапі провадження по нападу на Ганзюк. Там була затримана та заарештована особа, яка три тижні перебувала під вартою. Потім його відпустили”, - зазначив Тиводар.

Як повідомлялось, на початку розслідування справи нападу на Гандзюк правоохоронці затримали Миколу Новікова. Його підозрювали у тому, що він облив Гандзюк кислотою. Водночас сестра Новікова заявляла, що на момент нападу брата не було у Херсоні, бо він разом з нею та її родиною відпочивав на морі. Також сама Катерина Гандзюк стверджувала, що не впізнає Новікова, і висловлювала думку, що затриманий - це випадкова людина.

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Затриманого Новікова звільнили з-під варти через три тижні після затримання.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

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За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб. У червні цього року їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Крім того, 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства нападу на Гандзюк. За даними слідства, підозрюваними є також Ігор Павловський та Олексій Левін.