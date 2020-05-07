У дев’яти містах пройшли акції на підтримку Стерненка

Акції на підтримку громадського діяча, екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, який у 2018 році смертельно поранив одного з учасників нападу на нього, відбулися у в Одесі, Києві та інших містах України.

Про це повідомила одна з учасниць акцій підтримки Наталія Усатенко на своїй сторінці у Facebook.

"Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Херсон, Івано-Франківськ, Луцьк, Харків, Тернопіль сьогодні (6 травня - ред.) вийшли зі спільною вимогою "Руки геть від Сергія Стерненка", "Маю право на захист", - зазначила Усатенко.

Активісти висловили підтримку Стерненку у Києві // Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Акція на підтримку Стерненка у Львові // Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Вона закликала "розповідати і пояснювати іншим, чому кейс Сергія - це про кожного з нас", "триматися купи і горнутися один до одного".

Акція на підтримку Стерненка у Харкові // Фото: Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Крім того, як повідомляє кореспондент Укрінформу, ультрас "Чорноморця" оприлюднили заяву, в якій висловили солідарність зі Стерненком та переконання, що кожен громадянин має право на самозахист. "Зараз антиукраїнські сили намагаються позбавити усіх українців цього права, переслідуючи Сергія за те, що він застосував самооборону під час третього нападу на нього, коли один з нападників загинув. Якщо Сергія спробують незаконно звинуватити в умисному вбивстві та ув’язнити — ми не будемо стояти осторонь, адже розуміємо, що наступним може бути кожен із нас", - йдеться у заяві.

Сектор "8+8 Одеси" закликав жителів міста "не бути байдужими та долучатися до боротьби українців за право на самозахист! Закликаємо як фанатські рухи, так і всіх інших громадян приєднуватися".

Одеський підприємець і лідер "Вуличного фронту" Дем'ян Ганул, який теж підтримує Стерненка, заявив: "Ми з Сергієм Стерненком багато в чому по-іншому дивимося на світ. Але незважаючи на це, я проти підозри Сергію за умисне вбивство. Кожен з нас має право на захист, і я б учинив так само".

Як повідомляв Укрінформ, раніше фанатський рух WBC ультрас "Динамо" оприлюднив заяву про підтримку Стерненка і попередив про мобілізацію через можливе затримання екслідера одеського "Правого сектора".

6 травня оприлюднили свої заяви щодо ситуації навколо можливого ув’язнення Стерненка ще шість фанатських рухів України: ультрас "Волині", запорізького "Металурга" та інші.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка. А пізніше - державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

28 березня низка правозахисних та громадських організацій оприлюднили спільну заяву, закликавши правоохоронні органи справедливо та неупереджено розслідувати обставини нападів на Стерненка, а політиків, чиновників та інших осіб, які не є сторонами у провадженні, утриматись від втручання у слідство. Після третього нападу активісту знову не надали державну охорону через нібито "брак загрози для життя". Натомість поліція надала державну охорону одному з виконавців третього нападу на активіста – Олександру Ісайкулу, який згодом втік з України та зараз переховується поза її межами, йшлося у заяві.

7 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю виданню "Українська правда", що Стерненку буде оголошено підозру в будь-якому разі. За її словами, кваліфікація буде або за 115-ю, або за 118-ю статтею Кримінального кодексу, "але і так, і так це підозра...115 – це вбивство, 118 – це вбивство під час самозахисту". "Різниця – у кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор", - зазначила Венедіктова.