У справі українського політв'язня в РФ Марченка призначили додаткову перевірку

Український політв'язень у Росії Олександр Марченко на останньому перед вироком засіданні суду в Краснодарі зробив заяву про неправомірні дії спецслужб РФ і ОРДЛО. У цьому зв'язку має бути додаткова перевірка, наступне засідання призначено на 26 листопада.

Про це повідомила кореспондентові Укрінформу дружина політв'язня Катерина Марченко.

«У четвер мало бути останнє судове засідання - допит мого чоловіка Олександра Марченка, а потім дебати сторін. У п'ятницю суд мав оголошувати вирок. Але при допиті підсудного все «пішло не за планом». Тепер буде проведено додаткову «перевірку». Наступне судове засідання призначено на 26 листопада», - розповідає Марченко.

За її словами, під час допиту Олександр розповів, що його викрали в «ДНР», там катували, а потім співробітники ФСБ РФ спільно зі співробітниками «МДБ ДНР», без будь-яких підстав і офіційних претензій, перевезли його до Краснодара.

Також політв'язень згадав про незаконний допит без адвоката як свідка 23 лютого 2019 року, на який його вивозили співробітники ФСБ, коли Марченко був під арештом за сфабрикованими адміністративними справами. «Нагадаю, що цей протокол допиту ліг в основу обвинувачень у кримінальній справі мого чоловіка. Крім того, Олександр повідомив про неодноразові погрози з боку співробітників ФСБ і «МДБ ДНР» відвезти його, а також членів нашої родини, які приїхали до нього в Краснодар, «назад в "ДНР" - пояснює Катерина.

Вислухавши ці свідчення, краснодарський суддя Іванов запитав, чому Олександр нікуди не звертався за фактом скоєних проти нього злочинів, «напевно сподіваючись, що він лише потисне плечима». Натомість була отримана відповідь, що робилися звернення до багатьох інстанцій - омбудсмена РФ, в Слідчий комітет Росії, президента РФ, до військової прокуратури Росії. Військовою прокуратурою була проведена перевірка, під час якої «правопорушень з боку співробітників ФСБ не виявлено».

В результаті після допиту Марченка, у зв'язку з отриманою інформацією, суд заявив, що буде проведено додаткову «перевірку» і призначив наступне судове засідання на 26 листопада.

Дружина політв'язня уточнює, що зараз її чоловік ізольований від зовнішнього світу, листи йому не доходять вже більше ніж три тижні. Загострилися проблеми зі здоров'ям: хронічно порушений сон, турбують панічні атаки, є оніміння лівої частини тіла (наслідки катувань в «ДНР»). «Моєму чоловікові необхідний постійний контроль рівня гормонів щитовидної залози, оскільки цей орган у нього видалили внаслідок раку, а медичне обстеження в повному обсязі так досі і не провели», - підсумував Марченко.

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Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі «МДБ ДНР» Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, обвинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.

Як пояснюють близькі Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченко зателефонував знайомий, сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.