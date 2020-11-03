Російський суд дав трьом кримським татарам від 12 до 17 років тюрми

Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров й Ескендер Абдулганієв засуджені до 17, 13 і 12 років позбавлення волі.

Про це Кримська солідарність повідомляє у Фейсбук, передає Укрінформ.

«Суд у Ростові-на-Дону оголошує тільки зведену та резолютивну частини. Емірусеїнов Рустем - 17 років з відбуванням перших двох років у в'язниці, решта на суворому режимі. Абхаїров Арсен - 13 років і Абдулганієв Ескендер - 12 років. Перші два роки в обох теж у в'язниці», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що час утримання під вартою зараховано до строку покарання, «підсудні сприйняли слова судді спокійно».

ЗМІ повідомляють, що на винесення вироку в Ростов-на-Дону з Криму вирушило кілька сотень кримчан. Однак проїхати вдалося лише одному мікроавтобусу з родичами. На в'їзді на Керченський міст автомобілі й автобуси зупинили співробітники ДПС під приводом перевірки документів і не пускали до семи ранку наступного дня, коли вже стало очевидним, що на оголошення вироку о 10-й ранку встигнути не вдасться. Багато повернулися до «Кримського гарнізонного суду» у Сімферополі, звідки було налагоджено відеозв'язок з ростовським судом. Люди тримали плакати на підтримку обвинувачених і були одягнені в майки з їхніми портретами. До учасників акції приєднався нещодавно звільнений блогер і активіст «Кримської солідарності» Наріман Мемедемінов.

Після оголошення вироку в Криму до будівлі суду приїхав ОМОН і спецназ. Як мінімум одну людину, Ерфана Бекірова відвезли у відділення поліції.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в окупованому Криму матері політв'язнів Абдулганієва, Абхаїрова й Емірусеїнова 31 жовтня виходили на поодинокі пікети з плакатами «Мій син - не терорист».

Абдулганієва, Абхаїрова й Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 у с. Октябрське Красногвардійського району за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Захист і підсудні називають процес сфабрикованим, оскільки звинувачення мотивується матеріалами прослуховувань, знайденими у фігурантів справи книгами і показаннями прихованих свідків.

Фото: Ґрати