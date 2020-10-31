У Криму матір політв'язня відвезли до лікарні після спілкування з російськими силовиками
Про це повідомила у Фейсбуці активістка Кримської солідарності Лутфіє Зудієва, передає Укрінформ.
"Зуре Емірусеїнову з одиночного пікету на підтримку свого сина відвезли на швидкій до лікарні. Через крики та психологічний тиск, який чинили на неї співробітники поліції, у літньої жінки підвищився артеріальний тиск до позначки 180/100", - написала Зудієва.
За її словами, медики зняли кардіограму, надали першу медичну допомогу і наполягли на відвезенні матері політв'язня у стаціонар центральної районної лікарні селища Жовтневе. Зараз вона у відділенні терапії.
Співробітники поліції чекають під будівлею лікарні - хочуть відвезти її і скласти протокол за статтями 20.2 і 20.6.1 КпАП РФ. Юридичну допомогу родині Емірусеїнових надає адвокат Ліля Гемеджі і громадський захисник Сабрі Талипов.
Як повідомляв Укрінформ, у окупованому Криму матері політв'язнів Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова 31 жовтня вишли на одиночні пікети з плакатами "Мій син - не терорист".
Абдулганієва, Абхаїрова і Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Жовтневе Червоногвардійського району. Їх обвинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії віднесена до екстремістських. Затримані заявляли, що під час обшуку співробітники ФСБ підкинули в їхні будинки заборонену релігійну літературу.
3 листопада всім фігурантам червоногвардійської групи винесуть остаточний вирок. Прокуратура вимагає для них від 15 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Фото: Лутфіє Зудієва, Фейсбук