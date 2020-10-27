Кримським татарам обмежили терміни ознайомлення із «сімферопольською справою»

Суд в окупованому Криму обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінальної справи трьом фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«У Київському районному суді міста Сімферополь відбулося засідання, в ході якого розглядалося клопотання слідчого Махньова про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтвелі Сейтабдієву, Рустему Сейтхалілову та Якиму Бекірову», - йдеться у повідомленні.

В опублікованому Кримською солідарністю відео адвокати Сергій Легостов, Сіяр Панич та Іслям Веліляєв повідомили, що вони мають намір подати апеляційну скаргу на постанову «суду», оскільки обмеження термінів не дає змоги їхнім підзахисним вивчити всі матеріали «справи», включаючи, аудіо- та відеоматеріали.

Крім того, адвокат Панич повідомив, що слідство «не створює умов для того, щоб можна було швидко й ефективно ознайомитися з матеріалами справи, обсяг якої становить більш як 50 томів».

Адвокат Легостов також зазначив, що його підзахисний Сейтвелі Сейтабдієв повідомив про погіршення стану здоров'я - постійний головний біль, що також не дає змоги прискорити ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомлялося, 7 березня 2019 року російські силовики провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 25 осіб.

Руслан Сулейманов, Алім Керімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервер Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір».

Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі).

Всім фігурантам справи було також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (підготовка до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).