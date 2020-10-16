Правозахисники заявляють, що окупанти застосовують каральну психіатрію до незрячого кримчанина

Шістнадцять правозахисних організацій України виступили зі спільною заявою з приводу застосування каральної психіатрії до незрячого кримчанина, інваліда I групи Олександра Сізікова.

Як повідомляє Укрінформ, текст заяви опублікований на сторінці в Фейсбуці ГО КримSOS.

"Київський районний суд" Сімферополя ухвалив рішення відправити фігуранта Бахчисарайської групи "справи проти кримських мусульман" Олександра Сізікова на місяць для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в Севастопольську міську психіатричну лікарню. Рішення ухвалили після того, як Сізіков добровільно пройшов відповідну амбулаторну експертизу", - йдеться у заяві.

Автори документа підкреслюють, що Олександр Сізіков, "будучи глибоко віруючим мусульманином, непримиренно засуджував переслідування мусульман і кримських татар" да двічі виходив на одиночні пікети на підтримку політв’язня Едема Смаїлова, який до арешту був опікуном інваліда.

Рішення окупаційного суду викликає занепокоєння правозахисників через відсутність інформації щодо пристосованості умов тримання психіатричної лікарні до потреб людини, яка повністю втратила зір.

Правозахисні організації також заявили, що рішуче засуджують безпідставне примусове направлення до психіатричних установ інших мусульман і кримськотатарських активістів у тимчасово окупованому Росією Криму.

Правозахисники закликали міжнародні організації та уряди демократичних держав засудити дії Російської Федерації щодо використання каральної психіатрії як методу боротьби з реальними чи уявними критиками окупаційного режиму у Криму.

Вони запропонували продовжувати чинити тиск на російський уряд і посилити секторальні санкції проти РФ та індивідуальні санкції проти представників російської окупаційної влади за систематичні грубі порушення прав людини в окупованому Криму.

Представники громадянського суспільства звернулися також до Президента, Верховної Ради, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та прокуратури АРК з вимогою "забезпечити ефективне розслідування фактів незаконного поміщення Олександра Сізікова та інших громадян України у Криму, які піддавалися примусовій стаціонарній психіатричній експертизі та затвердити необхідне комплексне законодавство з метою забезпечення захисту та державної підтримки осіб, які незаконно позбавлені свободи та зазнають політично мотивованих переслідувань з боку окупаційної влади Криму і РФ".

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Контрольований окупантами "суд" у Сімферополі відправив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Олександра Сізікова на примусову судово-психіатричну експертизу в стаціонар Севастопольської міської психіатричної лікарні.

Фото: krymsos.com