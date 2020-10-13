Суд РФ продовжив арешт політв'язня Сулейманова, проігнорувавши апеляцію

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі, розглянувши апеляційну скаргу захисту на продовження арешту фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ескендеру Сулейманову, залишив без зміни рішення суду першої інстанції.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на розміщене в Фейсбуці відео Кримської солідарності.

"Ескендер Сулейманов сказав, що він є політичним в'язнем і вимагає, згідно з міжнародним гуманітарним правом, застосування до нього 4-ї Женевської конвенції. Також ці доводи були викладені мною в моїй апеляційній скарзі", - повідомив адвокат Рустем Кямілев.

За його словами, під час засідання, в якому адвокат брав участь по відеоконференцзв'язку з Сімферополя, він вказав, що "суд першої інстанції не врахував багато чинників, зокрема, були процесуальні порушення".

"Однак і в цій інстанції не сталося дива, суд залишив без зміни рішення суду першої інстанції», - прокоментував рішення російського суду адвокат Кямілев.

За його словами, підзахисний має проблеми зі здоров'ям, зокрема, у зв'язку з хворобою шлунка він звертався до лікарів Сімферопольського СІЗО, однак його прохання про медичну допомогу були проігноровані.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання Кримська солідарність. Загалом було затримано й заарештовано 25 осіб за обвинуваченням в участі у забороненій в Росії й в Криму організації Хізб ут-Тахрір. Разом з Ескендером Сулеймановим цього дня був затриманий і заарештований його рідний брат - громадянський журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність Руслан Сулейманов. Вони обвинувачуються за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації), їх чекає покарання до 20 років позбавлення волі.

Всім фігурантам справи було також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади).