Суд відхилив скаргу на подовження арешту фігуранту «сімферопольської справи»

Суд відхилив скаргу на подовження арешту фігуранту «сімферопольської справи»

Укрінформ
Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі відхилив апеляційну скаргу на подовження запобіжного заходу фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Асану Янікову.

Про це повідомила його адвокат Сафіє Шабанова, яка брала участь у процесі за допомогою відеоконференцзв'язку, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами адвоката, суд проходив у закритому режимі.

«Рішення суду першої інстанції залишено в силі. Хочу зазначити, що протягом усього судового часу права мого підзахисного постійно порушувалися, а саме – право говорити, давати пояснення рідною мовою. Попри те, що з самого початку судового засідання Яніков просив надати перекладача. Суд вирішив, що він зловживає правом і постійно відмовляв йому в цьому, посилаючись на те, що Яніков не хотів давати жодних пояснень, тому що вирішив спілкуватися «якоюсь іноземною мовою», – розповіла Шабанова.

Вона зазначила, що суд також відхилив клопотання про залучення до матеріалів справи скарги до прокуратури про те, що у Янікова загострилися болі у області кишкового тракту. Шабанова підкреслила, що її підзахисний схуд і потребує медичного обстеження, особливо з огляду на поширення коронавірусної інфекції у Криму.

Адвокат також підкреслила, що всіх політв'язнів на слідчі дії вивозять без масок, наражаючи на ризик не лише їх самих, а й адвокатів та інших осіб, з якими вони контактують.

Читайте також: Обвинувачення не виключає порушень при обшуках у кримських татар - захист

Раніше Шабанова повідомляла, що Яніков протягом двох місяців перебуває на карантині у камері з антисанітарними умовами, у нього погіршився стан здоров'я, проте ніякої медичної допомоги йому не надають.

Коментарів представників ФСВП Росії з приводу утримання Янікова немає.

Як повідомлялося, Янікова заарештували 27 березня 2019 року, після обшуків у будинках кримських татар, мусульман.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-