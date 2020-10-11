Суд відхилив скаргу на подовження арешту фігуранту «сімферопольської справи»

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі відхилив апеляційну скаргу на подовження запобіжного заходу фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Асану Янікову.

Про це повідомила його адвокат Сафіє Шабанова, яка брала участь у процесі за допомогою відеоконференцзв'язку, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами адвоката, суд проходив у закритому режимі.

«Рішення суду першої інстанції залишено в силі. Хочу зазначити, що протягом усього судового часу права мого підзахисного постійно порушувалися, а саме – право говорити, давати пояснення рідною мовою. Попри те, що з самого початку судового засідання Яніков просив надати перекладача. Суд вирішив, що він зловживає правом і постійно відмовляв йому в цьому, посилаючись на те, що Яніков не хотів давати жодних пояснень, тому що вирішив спілкуватися «якоюсь іноземною мовою», – розповіла Шабанова.

Вона зазначила, що суд також відхилив клопотання про залучення до матеріалів справи скарги до прокуратури про те, що у Янікова загострилися болі у області кишкового тракту. Шабанова підкреслила, що її підзахисний схуд і потребує медичного обстеження, особливо з огляду на поширення коронавірусної інфекції у Криму.

Адвокат також підкреслила, що всіх політв'язнів на слідчі дії вивозять без масок, наражаючи на ризик не лише їх самих, а й адвокатів та інших осіб, з якими вони контактують.

Раніше Шабанова повідомляла, що Яніков протягом двох місяців перебуває на карантині у камері з антисанітарними умовами, у нього погіршився стан здоров'я, проте ніякої медичної допомоги йому не надають.

Коментарів представників ФСВП Росії з приводу утримання Янікова немає.

Як повідомлялося, Янікова заарештували 27 березня 2019 року, після обшуків у будинках кримських татар, мусульман.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями.