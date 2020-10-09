Обвинувачення не виключає порушень при обшуках у кримських татар - захист

Обвинувачення у «справі Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група) після допиту співробітників ФСБ не виключає і не спростовує версію адвокатів про порушення під час обшуку в будинках підсудних.

Про це адвокати розповіли у відео, опублікованому Кримською солідарністю в Фейсбук, передає Укрінформ.

«Були допитані два слідчі ФСБ, які брали участь в обшуку. Головне питання, яке хотів у них з'ясувати прокурор, - чи підкидалася якась література фігурантам справи під час обшуку в їх будинках і чи був присутній адвокат. Слідчі сказали, що літературу ніхто не підкидав, хоча ми з'ясували, що слідчі знаходилися тільки в межах кухні. Версія ж хлопців зовсім інша - вони з першого дня заявляли, що ті книги, які були знайдені, були підкинуті», - розповів адвокат Едем Семедляєв.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, під час засідання «обвинувачення не виключило версію захисту про грубі порушення під час обшуку, в тому числі відсутність захисника».

Крім того, він вказав на закономірність участі в обшуках в будинках кримських татар понятих, «які о 5 ранку стоять на зупинці і мирно палять, а в цей час до них під'їжджають співробітники ФСБ і пропонують проїхати і реалізувати свій громадянський обов'язок і вони погоджуються».

Як вважає адвокат, в Криму протягом останніх років обшуки та інші оперативно-розшукові заходи проводяться з порушенням, зокрема, «істотно обмежуються конституційні права кримських татар, в тому числі порушується недоторканність їхнього житла і право на адвоката».

Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані 14 лютого 2019 р. в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані причетні до організації Хізб ут-Тахрір. Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу, у зв'язку з чим за клопотанням захисту «суд» в окупованому Криму допитав двох слідчих ФСБ - Сергія Махнева і Михайла Лопирєва, які проводили обшуки в будинках підсудних.