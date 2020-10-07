Фонд Джорджа Клуні засудив вирок фігурантам "другої Бахчисарайської справи"

Правозахисний Фонд «За справедливість», заснований голлівудським актором Джорджом Клуні та його дружиною Амаль, назвав несправедливим вирок фігурантам другої Бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку "Кримської солідарності".

"Суд поспішив винести несправедливий обвинувальний вирок, засудивши сімох з восьми фігурантів справи до тривалих строків ув'язнення - від 13 до 19 років з подальшим обмеженням волі. Тоді як у обвинувачення на представлення своєї версії справи було шість місяців, обвинуваченим для цього дали менше ніж два місяці", - йдеться в заяві Фонду.

Там також акцентували на тому, що суд проігнорував презумпцію невинуватості підсудних і їх право на захист.

"Суд відхилив клопотання захисту про виклик свідків, які мають для нього значення, на тій підставі, що вони не будуть свідчити про "протиправні дії підсудних ", що суперечить принципу презумпції невинуватості і права підсудних викликати свідків на свій захист", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї співробітники ФСБ затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва та Ернеса Аметова. 21 травня 2018 року були затримані й заарештовані в рамках цієї самої кримінальної справи Едем Смаїлов і Сервер Мустафаєв. Активісти мали безпосереднє відношення до роботи громадського руху "Кримська солідарність", створеного 9 квітня 2016 року зусиллями родичів заарештованих, адвокатів та активістів для захисту жертв політичних репресій у Криму.

16 вересня у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" винесли вироки - від 13 до 19 років позбавлення волі. Аметова виправдали і звільнили в залі суду.

Фонд Клуні «За справедливість» (Clooney Foundation for Justice) - громадська організація, яка відстоює інтереси правосуддя в різних країнах шляхом притягнення до відповідальності за порушення прав людини. Фонд підтримує правозахисні ініціативи в різних країнах світу.