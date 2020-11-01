У соцмережах стартував флешмоб на підтримку фігурантів кримської «справи Хізб ут-Тахрір»

Родичі та близькі фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» запустили флешмоб у соціальних мережах під назвою «Вони не терористи».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Фейсбуці.

«Мета нашого флешмобу – привернути увагу громадськості до проблеми репресій в Криму. Ми не можемо змиритися з тим, що відбувається, ці переслідування торкнулися не тільки наших сімей, сьогодні за політичними мотивами звинувачуються або вже відбувають величезні терміни понад сотня наших співвітчизників. І, звісно, для нас важлива підтримка нашого народу зараз як ніколи», – прокоментувала дружина фігуранта справи Рустема Емірусеїнова Аліє Емірусеїнова .

Як повідомляв Укрінформ, у окупованому Криму матері політв'язнів Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова 31 жовтня вишли на поодинокі пікети з плакатами "Мій син - не терорист".

Абдулганієва, Абхаїрова і Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Жовтневе Червоногвардійського району. Їх обвинувачують у причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії віднесена до екстремістських. Затримані заявляли, що під час обшуку співробітники ФСБ підкинули в їхні будинки заборонену релігійну літературу.

3 листопада всім фігурантам червоногвардійської групи винесуть остаточний вирок. Прокуратура вимагає для них від 15 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Абдулганієва, Абхаїрова та Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».