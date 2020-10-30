Окупанти судять кримських політв'язнів переважно за двома статтями - правозахисник

У тюрмах Криму і Росії утримують більше сотні політв'язнів, яких обвинувачують переважно в тероризмі та участі у незаконних збройних формуваннях.

Про це в ефірі програми "Насправді: Крим" телеканалу ДОМ розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, передає Укрінформ.

"Відомо, що їх трохи більше сотні, і працюють в основному дві статті кримінального кодексу Росії: це 205-а - підозра в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" і 208-а - участь у батальйоні Номана Челебіджихана, так званому "незаконному військовому формуванні"… Загалом, дуже багато заарештованих і ув'язнених політичних. У них залишаються діти, сім'ї на багато-багато років без батьків. Це складна проблема", - заявив правозахисник.

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За його словами, кримські політв'язні утримуються в жахливих умовах. "Меджіт Аблямитов, який був затриманий 19 серпня і далі взятий під арешт, перебуває в камері, де 10 ліжок, а людей там 16… Їх, перш за все, позбавляють права на сон. Зрозуміло, що там дуже погана їжа, і те, що там дають, у принципі їсти не можна. Потрібно чекати, поки передадуть передачу, а це обмежені кілограми. І там, крім їжі, потрібно ще передати їм якийсь одяг, медикаменти тощо ", - розповів Джеппаров.

Окрім того, додав він, у місцях позбавлення волі дуже погане медичне обслуговування. Тому, за словами Джеппарова, з огляду на тяжку ситуацію з COVID-19 у Криму політв'язням доводиться сподіватися лише на власне здоров'я.