Родичі політв'язня Шумкова заявляють про провокації - у РФ хочуть відкрити ще одну справу

Українському політв'язню в Росії - херсонцю Олександру Шумкову завдав тілесних ушкоджень співробітник колонії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила тітка ув'язненого Людмила Шумкова.

«Вночі отримали повідомлення про те, що вчора ввечері співробітник ФКУ ВК4 УФСВП РФ по Тверській області наніс тілесні ушкодження Олександру. За яких обставин це трапилося, наразі не відомо. Проте всі дії правоохоронців та спецслужб РФ, на мою думку, направлені на провокації з метою відкриття ще одної кримінальної справи проти Сашка», - написала Шумкова.

За її словами, неодноразово співробітники спецслужби РФ під час зустрічі із Шумковим у колонії казали йому, що живим з території РФ він може не виїхати і що їм невигідно його відпускати в Україну. Навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. Враховуючи, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, та те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, швидше за все, будуть посилюватися, зазначає Шумкова.

Вона просить Офіс Президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову звернути увагу на ситуацію, що склалася, і зробити все можливе, щоб громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована ​​проти інтересів Росії».

9 грудня Шумков повідомляв, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».