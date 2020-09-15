Політв'язень Шур у брянській колонії перехворів на COVID-19

Український політв'язень Віктор Шур, який відбуває термін у колонії в Брянську, повідомив, що перехворів на коронавірусну інфекцію.

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда, яка отримала лист, передала його копію Укрінформу.

У листі Шур пише, що під час коронавірусної інфекції температура у нього була невисока, але він відчув, що таке повна втрата нюху. Через вірус адвокат і консул до нього останнім часом приїжджали рідко.

Він також повідомляє, що багато читає і малює, пише листи, відповідаючи респондентам. Окремо Віктор Шур подякував друзям з Петербурга за надіслані журнали та газети. Він дуже хоче додому і сподівається на обмін.

У листі політв'язень надіслав у подарунок латвійським друзям — чотири малюнки кульковою ручкою як подяку за підтримку.

Лист датований 12 серпня, тому деяка інформація в ньому могла за цей час втратити свою актуальність.

Нагадаємо: Віктора Шура було затримано наприкінці 2014 року ФСБ РФ. У 2015 році Брянський обласний суд засудив до 12 років колонії суворого режиму громадянина Росії Віктора Шура за статтею 275 КК (держзрада у формі шпигунства). Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шура політичним в'язнем.

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Шур — ювелір, син відомого українського колекціонера рідкісних ікон. За інформацією LetMyPeopleGo, після розпаду СРСР Шур прийняв російське громадянство, виходячи з інтересів свого бізнесу. Однак у нього був дозвіл на проживання в Україні, і до недавнього часу він постійно проживав у Чернігові, де і зараз живе його сім'я.

У 2016 році Віктор Шур отримав громадянство України.

Його адреса для листів - 241021, г. Брянск, ул. Комарова, 30, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской обл., отряд 2.