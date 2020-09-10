Український політв'язень у РФ Шумков відбув ще 10 днів у ШІЗО

Український політв'язень в Росії Олександр Шумков повідомляє про те, що відбув чергові 10 діб у ШІЗО.

Про це Шумков написав латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.

«Хоч і часу (до звільнення, - ред.) лишається все менше, але ці останні місяці все важче. Ви, напевно, в курсі, що я знову виграв суд у колонії й знову піднявся на жилку (житлову зону колонії, - ред.). Проте вже з жилки з'їздив на 10 діб до ШІЗО», - пише Шумков.

За його словами, адміністрація регулярно чіпляється до будь-яких дрібниць, на зразок «незастебнутих ґудзиків» або «неправильно розвішаного рушника». «Ще одна новина у мене була: адміністрація колонії подала документи до суду, щоб дати мені нагляд за місцем проживання після звільнення на цілих 8 років», - повідомляє політв'язень.

Однак, на його думку, «це все дрібниці», про які він намагається не думати, налаштовуючись на діяльність на волі.

Лист датований 9 вересня.

Як відомо, 3 червня Другий касаційний суд загальної юрисдикції, який розглянув касаційну скаргу керівництва ФКУ ВК-4 УФСВП РФ у Тверській області РФ на постанову Тверського обласного суду, яким були визнані незаконними і необґрунтованими рішення адміністрації колонії про стягнення у вигляді тримання в ШІЗО і ПКТ, накладених на Олександра Шумкова. Суд відхилив скаргу керівництва колонії.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".

9 грудня Шумков повідомляв, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».