Балух сподівається, що в’язню Кремля Шумкову вистачить здоров’я і сил добути термін

Колишній політв’язень Володимир Балух, звільнений з російського полону 7 вересня минулого року, побажав херсонцю Олександру Шумкову, який нині продовжує відбувати покарання у РФ, сил добути термін.

Про це Володимир Балух заявив 22 липня в Херсоні у ході брифінгу, присвяченого проблематиці деокупації Кримського півострова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"От я зараз я тут в Херсоні, а з Сашком Шумковим, це ваш херсонський хлопець, ми сиділи в Торжку. Я тут, а Сашко там і сидить, продовжує відбувати термін виключно за те, що він українець, виключно за те, що він брав участь у Майдані, у національно-визвольній боротьбі… не так багато йому лишилося, аби тільки вистачило здоров’я і сил цей термін добути. Бо з приводу обміну, анонсованих широких обмінів "всіх на всіх", якось ми дуже швидко забули (про обіцяне – ред.)", - сказав Балух.

Балух зазначив, що спочатку, коли повернувся з полону, чекав, що незабаром повернеться і Шумков, і вони разом поїдуть на Херсонщину. Проте "ілюзії швидко розчинилися в буденній правді", в розумінні того, що відбувається.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков із 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".

9 грудня Шумков повідомив, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим із Росії не повернеться».

Світова управа Спілки української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.

Олександр Шумков повідомив про те, що, за його інформацією, російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова незадоволена його громадською позицією.