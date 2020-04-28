Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму

Український політв'язень у РФ Олександр Шумков відсидів 13 діб в ШІЗО і відправлений в загін суворих умов тримання.

Про це він повідомив латвійської активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.

«Пишу я вам уже з загону суворих умов тримання. 10 квітня мені дали 13 діб ШІЗО і визнали мене злісним порушником. Так що я знову злісник », - написав Шумков.

Він передбачає, до кінця терміну, що минає 24 грудня, проведе «злісним порушником в суворих умовах тримання або на ПКТ» (приміщення камерного типу).

Українець повідомляє, що «карантин всюди пригальмував темп життя». Зокрема, в'язниці закриті для відвідувань адвокатів, і скільки це триватиме - невідомо. У зв'язку з пандемією коронавірусу Шумков дуже переживає за своїх рідних і за ситуацію в Україні в цілому.

Дата відправки в листі не вказана.

Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень в Росії Олександр Шумков повідомив, що за відмову у співпраці як «засекреченого свідка» ФСБ погрожував йому невключенням в список на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

Колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".

Світова управа Союзу української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.