Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму
Про це він повідомив латвійської активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.
«Пишу я вам уже з загону суворих умов тримання. 10 квітня мені дали 13 діб ШІЗО і визнали мене злісним порушником. Так що я знову злісник », - написав Шумков.
Він передбачає, до кінця терміну, що минає 24 грудня, проведе «злісним порушником в суворих умовах тримання або на ПКТ» (приміщення камерного типу).
Українець повідомляє, що «карантин всюди пригальмував темп життя». Зокрема, в'язниці закриті для відвідувань адвокатів, і скільки це триватиме - невідомо. У зв'язку з пандемією коронавірусу Шумков дуже переживає за своїх рідних і за ситуацію в Україні в цілому.
Дата відправки в листі не вказана.
Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень в Росії Олександр Шумков повідомив, що за відмову у співпраці як «засекреченого свідка» ФСБ погрожував йому невключенням в список на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».
Колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена проти інтересів Росії".
Світова управа Союзу української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.