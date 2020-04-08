Політв'язню Шумкову у російській в'язниці погрожують "ліквідацією" - омбудсмен

Незаконно засудженому в РФ громадянинові України Олександру Шумкову у російській в’язниці погрожують "ліквідацією".

Про це у Telegram повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Адміністрація колонії "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Тверской области" продовжує чинити психологічний тиск – Олександра систематично поміщають до штрафного ізолятора за надуманими приводами, попри те, що "Тверской областной суд" визнав такі дії незаконними, а під час спілкування звучать погрози, що його можуть позбавити життя в будь-який момент за політичні переконання та національні погляди", - заявила вона.

Денісова наголосила, що тривале перебування Шумкова в закритому камерному приміщенні в умовах пандемії COVID-19 в ШІЗО негативно позначається на стані здоров'я та є формальним приводом для посилення режиму утримання українського політв'язня.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити необхідних заходів з метою захисту прав Олександра Шумкова, зокрема перевірити правові підстави його поміщення до штрафного ізолятора виправної установи, забезпечити належні умови тримання з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням наданих державам-учасницям і національним превентивним механізмам в умовах пандемії коронавірусу", - наголосила український омбудсмен.

Вона також звернулась до представників міжнародних правозахисних організацій із проханням в межах повноважень сприяти забезпеченню прав на життя та належні умови тримання незаконно ув’язненого громадянина України Олександра Шумкова.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".