Політв'язня Шумкова відправили до ізолятора на чотири доби

Українського політв'язня у РФ Олександра Шумкова відправили до ШІЗО на чотири дні.

Про це він написав латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.

«Пишу вам з ізолятора і в кращому настрої. Цього разу дали мені 4 діб ШІЗО - продовжую порушувати», - зазначив Шумков.

Він попросив передати рідним, що один з їхніх листів йому не передано "з цензурних міркувань", а отримані листи прийшли без бланків для відповіді.

У своєму посланні Шумков висловлює думку, що його не буде в списках на обмін, оскільки «є певні особи, як в Росії, так і в Україні», які бажають його смерті. Однак політв'язень все ж сподівається, що він потрібний Україні і зможе повернутися додому.

Шумков нагадав, що 24 грудня 2020 року спливає термін його ув'язнення в РФ.

Він пише, що чув про пандемію коронавірусу, яка охопила світ, і бажає вдало пережити карантин всій Україні і Європі.

Лист датовано 23 березня.

Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомив, що відмова у співпраці як «засекреченого свідка» ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

24 березня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що ФСБ РФ погрожує незаконно засудженому Олександру Шумкову вбивством.

Колишнього охоронця Дмитра Яроша херсонця Олександра Шумкова 4 грудня 2018 року засуджено Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".