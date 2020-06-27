Український політв'язень у РФ Шумков каже, що російський омбудсмен їм незадоволена

Український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомляє про те, що, за його інформацією, російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова незадоволена його громадською позицією.

Про це Шумков повідомив латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.

«Наразі у мене були суди, також бачився з адвокатом. Дізнався, що (російський омбудсмен, Тетяна, - ред.) Москалькова незадоволена мною і моєю позицією. Мабуть, погано виправляюсь. Ну а на що можна було очікувати від уповноваженої з прав п'ятої колони Кремля в сусідніх країнах», - пише Шумков.

При цьому він згадує, як російський омбудсмен торік прилітала в Херсон до Кирила Вишинського (був вивезений до Росії під час обміну в вересні минулого року), «в той час, як у тверському СІЗО щосили застосовувалися тортури». «А зараз цей Вишинський вислужується перед своїми кремлівськими господарями - в прямому ефірі головного російського каналу паплюжить і принижує Україну. Так, дуже сильно втомився я від усієї цієї пропаганди, яка ллється зі всіх місцевих каналів. Скоріше б це все скінчилося», - зазначає політв'язень.

У листі він також висловив занепокоєння з приводу справи Сергія Стерненка в Україні.

Лист датований 24 червня.

3 червня Другий касаційний суд загальної юрисдикції, який розглянув касаційну скаргу керівництва ФКУ ВК-4 УФСВП РФ Тверської області на постанову Тверського обласного суду, якою було визнано незаконними і необгрунтованими рішення адміністрації колонії про стягнення у видгляді тримання в ШІЗО і ПКТ, накладених на Олександра Шумкова. Суд відхилив скаргу керівництва колонії.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков із 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".

9 грудня Шумков повідомив, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим із Росії не повернеться».

Світова управа Спілки української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.