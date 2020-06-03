Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" посадили у карцер за спробу зігрітися у СІЗО

Фігуранта алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Нагаєва запроторили в карцер ростовського СІЗО за те, що він удень накинув на себе ковдру, намагаючись зігрітись у холодній камері.

Про це Кримській солідарності повідомив адвокат Айдер Азаматов.

«Удень він укривався ковдрою в камері, тому що було дуже холодно, і йому довелося таким чином зігріватися. Ця подія стала підставою для направлення його в карцер», - повідомив Азаматов.

Про те, що Нагаєв перебуває в карцері, стало відомо його адвокату за угодою, коли той консультував в'язня під час розгляду апеляційної скарги.

Адвокат називає таке ставлення до заарештованих тортурами, розрахованими на те, щоб зламати волю активістів. Як вважає Азаматов, практика умов утримання фігурантів таких справ у більшості випадків ідентична - обвинувачених у «справі Хізб ут-Тахрір» навмисне поміщають до спецблоків, карцерів і таким чином намагаються на них тиснути.

Як повідомлялося, двоє засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» - Теймур Абдуллаєв і Еміль Джемаденов більше двох місяців перебувають у штрафних ізоляторах російських колоній. При цьому адвокатам відмовилися назвати причини, через які їм посилили режим утримання на такий довгий термін.

10 червня 2019 року в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах окупованого Росією Криму відбулися масові обшуки в будинках кримських татар із подальшим їх затриманням.

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У результаті вісім кримських татар - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантиміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов - були заарештовані окупаційною владою за сфабрикованою «справою Хізб-ут-Тахрір».