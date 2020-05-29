Окупанти в Криму продовжують переслідування релігійної громади в Алушті

Захист виконувача обов'язки голови релігійної громади Руслана Емірвалієва вважає, що метою адміністративної справи проти її довірителя є переслідування мусульман і знищення релігійної громади в Алушті.

Про це в коментарі Кримській солідарності, розміщеному в Facebook, повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

"Ми розглядаємо це, як переслідування не просто активних людей, я нагадаю — Руслан є рідним братом Ескендера Емірвалієва, який залучався по "справі 26 лютого", але також, як знищення релігійної громади Алушти, голова якої та скарбник переслідуються в кримінальному порядку, а будівлю мечеті у відповідних документах було передано ДУМК (Духовне Управління Мусульман Криму) і доступ туди є обмеженим", - сказала Гемеджі.

За її словами, після ознайомлення з адміністративною справою, відкритою проти Емірвалієва, в матеріалах було виявлено ​​експертизу, зміст якої залишає багато питань.

Як пояснила Гемеджі, на підставі двох фотографій, зокрема фото хлопчика, на задньому плані якого банер чорного кольору із зображенням арабської символіки, що означає свідоцтво єдинобожжя, а також фотографія з вершником, який тримає прапор з такою ж символікою, нібито розміщених на сторінці її підзахисного в соцмережах, експерт зробив висновок про належність Емірвалієва до партії Хізб ут-Тахрір.

"Ми з'ясували, що на сторінці, на якій зображена фотографія мого довірителя, вказані його особисті дані, але при цьому не було ніякої прив'язки до IP-адреси й незрозуміло — чи дійсно це сторінка мого довірителя, чи це клон його сторінки. Про розміщення даних фотографій мій довіритель не пам'ятає", - пояснила адвокат.

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За її словами, захист відмовили у клопотанні про залучення до експертизи фахівця Дубровського, в результаті "суд" виніс рішення про винність Руслана Емірвалієва, йому був призначений штраф в розмірі однієї тисячі рублів.

Нагадаємо: 28 травня представника релігійної громади в Алушті Руслана Емірвалієва викликали до "прокуратури" Алушти та повідомили, що проти нього порушено адміністративну справу за ст. 20.3 ч.1 КпАП РФ.