Окупанти в Криму продовжують переслідування релігійної громади в Алушті
Про це в коментарі Кримській солідарності, розміщеному в Facebook, повідомила адвокат Ліля Гемеджі.
"Ми розглядаємо це, як переслідування не просто активних людей, я нагадаю — Руслан є рідним братом Ескендера Емірвалієва, який залучався по "справі 26 лютого", але також, як знищення релігійної громади Алушти, голова якої та скарбник переслідуються в кримінальному порядку, а будівлю мечеті у відповідних документах було передано ДУМК (Духовне Управління Мусульман Криму) і доступ туди є обмеженим", - сказала Гемеджі.
За її словами, після ознайомлення з адміністративною справою, відкритою проти Емірвалієва, в матеріалах було виявлено експертизу, зміст якої залишає багато питань.
Як пояснила Гемеджі, на підставі двох фотографій, зокрема фото хлопчика, на задньому плані якого банер чорного кольору із зображенням арабської символіки, що означає свідоцтво єдинобожжя, а також фотографія з вершником, який тримає прапор з такою ж символікою, нібито розміщених на сторінці її підзахисного в соцмережах, експерт зробив висновок про належність Емірвалієва до партії Хізб ут-Тахрір.
"Ми з'ясували, що на сторінці, на якій зображена фотографія мого довірителя, вказані його особисті дані, але при цьому не було ніякої прив'язки до IP-адреси й незрозуміло — чи дійсно це сторінка мого довірителя, чи це клон його сторінки. Про розміщення даних фотографій мій довіритель не пам'ятає", - пояснила адвокат.
За її словами, захист відмовили у клопотанні про залучення до експертизи фахівця Дубровського, в результаті "суд" виніс рішення про винність Руслана Емірвалієва, йому був призначений штраф в розмірі однієї тисячі рублів.
Нагадаємо: 28 травня представника релігійної громади в Алушті Руслана Емірвалієва викликали до "прокуратури" Алушти та повідомили, що проти нього порушено адміністративну справу за ст. 20.3 ч.1 КпАП РФ.