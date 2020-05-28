В окупованому Криму порушили справу проти представника мусульманської общини

Окупаційна влада в Криму порушили адміністративну справу стосовно Руслана Емірвалієва, який представляє мусульманську общину «Алушта». Йому інкримінують "збудження ненависті або ворожнечі".

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Сьогодні, 28 травня 2020 року, кримський татарин мусульманин Емірвалієв Руслан був викликаний в прокуратуру міста Алушти, де йому повідомили про те, що стосовно нього порушено адміністративну справу за ст.20.3 ч.1 КпАП РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності - ред.). Чоловік обіймає посаду виконуючого обов'язки голови місцевої мусульманської релігійної общини «Алушта», - пише Кримська солідарність з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі.

В повістці, за якою Емірвалієва було викликано в «прокуратуру» Алушти, йдеться, що він має з'явитися до «старшого помічника прокурора М.І.Дідуна для надання пояснень про відомі обставини, які охоплюються перевіркою».

Емірвалієву повідомили, що невиконання вимог прокурора і ухилення від явки тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтею 17.7 КоАП РФ. Проте, він відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.

«Прокуратура відібрала пояснення, де Емірвалієв вказав, що до моменту ознайомлення з матеріалами справи ніяких пояснень дати не може. Далі було заявлено клопотання про ознайомлення, яке було задоволено. Зараз матеріали передаються прокуратурою до суду, а сторона захисту готується до судового процесу, вивчаючи матеріали і формуючи позицію », - повідомила адвокат Гемеджі.

За її словами, на релігійну общину «Алушта» чиниться тиск не вперше. Її голова Ленур Халілов і член ревізійної комісії Руслан Месут були арештовані раніше, 10 червня 2019 року, після того як в Алушті, в селі Ізобільне і в селищі Малий Маяк в будинках чотирьох кримських татар пройшли обшуки з подальшими затриманнями.

Арешт глави релігійної общини міста Алушта стався за 2 тижні до судового засідання, на якому мав розглядатися позов релігійної общини міста Алушта до «Ради міністрів» в особі «міністерства майнових і земельних відносин». Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) і «державний комітет у справах національностей та релігії» проходили зацією справою як зацікавлені особи. Позов був поданий у зв'язку з тим, що місцевій релігійній общині, головою якої був Ленур Халілов, в 1994 році розпорядженням уряду Криму була передана в користування міська мечеть. Пізніше, без скасування акту про передачу, мечеть була передана ДУМК.

Як повідомлялося, раніше «прокуратурою» Алушти було порушено адміністративну справу відносно імама релігійної общини «Алушта» Юсуфа Аширова за «незаконну місіонерську діяльність». Релігійна община «Алушта» була зареєстрована 22 квітня 1993 року і діє на території міста 27 років.

Фото: Кримська солідарність